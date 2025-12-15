Nächtliche Angriffe: Es gibt Treffer an 10 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Luftabwehr schoss 133 Schahed, Gerbera und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes ab/unterdrückte sie.

In der Nacht zum 15. Dezember haben die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 153 Schahed-, Gerber- und anderen Drohnenarten angegriffen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Angriffe wurden von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketen, den Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und den unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 09:00 Uhr 133 feindliche unbemannte Flugzeuge der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

An 10 Orten wurden Treffer von 17 Kampfdrohnen verzeichnet.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht einen Angriff auf die Region Dnipropetrowsk durchgeführt haben. Es wurde berichtet, dass der Bahnhof in Pjatihatki beschädigt wurde. Infolge des Beschusses wurde das Kontaktnetz abgeschaltet, mehrere Züge verspäteten sich um mindestens drei Stunden.