Zwei Aufklärungsdrohnen wurden in der Region Mykolajiw abgeschossen

In den vergangenen 24 Stunden hat die Luftabwehr in der Region Mykolajiw zwei russische Orlan-10-Aufklärungsdrohnen zerstört. Dies berichtete am 24. September der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim unter Berufung auf das Luftkommando des Südens.

Er stellte fest, dass in den Bezirken Bashtansky und Mykolajiwsky durch den Fall der Wrackteile der feindlichen Drohnen trockenes Gras und Büsche entzündet wurden, die umgehend beseitigt wurden.

Außerdem beschossen die Russen am Vortag um 13:00 Uhr mit Artillerie das Wassergebiet der Gemeinde Otschakiwo. Es gab keine Verletzten.