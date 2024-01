Zwei Ukrainer haben an den Neujahrsfeiertagen 190 Tausend Hrywnja gewonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An den Neujahrsfeiertagen haben zwei Ukrainer den Hauptpreis von 190 Tausend Hrywnja in der Lotterie Loto-Zabava gewonnen, jeder von ihnen erhält 95 Tausend Hrywnja. Dies berichtet der Pressedienst des Betreibers der staatlichen Lotterien SME.

So war einer der Gewinner Wladimir Walentynowitsch aus Odessa, der seinen Gewinn als Glücksfall bezeichnete, weil er schon lange keine Lottoscheine mehr gekauft hatte.

Am Vorabend der Ziehung hatte er eine Vorahnung, dass er nun Glück in der Lotterie haben würde. Allerdings wollte er seine Gewinnchancen erhöhen, also kaufte er fünf Lose auf einmal. Das tat er und der letzte seiner fünf Lose erwies sich als das Gewinnerlos.

Seine Familie weiß noch nichts von diesem glücklichen Ereignis, denn der Gewinner plant, sie zu überraschen.

Der zweite glückliche Gewinner war Alexander Vitalievich aus Kiew. Der Mann nimmt nicht regelmäßig an der Lotterie teil, entschied sich aber, ein Los zu kaufen, um an der Neujahrsaktion teilzunehmen.

„Ich habe auf ein Neujahrswunder gehofft, und es ist passiert!“ – beschrieb Olexander seinen Gewinn.