Zwei weitere COVID-19-Medikamente werden in der Ukraine getestet

Das ukrainische Gesundheitsministerium hat klinische Versuche mit zwei Arzneimitteln aus COVID-19 genehmigt. Der Antrag für die Versuche wurde von China und Deutschland eingereicht. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Mittwoch, 10. November, mit.

Gemäß der Anordnung des Ministeriums wird das chinesische Arzneimittel Proxalutamid in der Ukraine getestet werden. Die Versuche werden im Rahmen von Phase-3-Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments bei hospitalisierten Patienten mit COVID-19 durchgeführt. Die Studie wird von den USA gesponsert.

Auch das deutsche Medikament COR-101 wird getestet. Dabei handelt es sich um eine Parallelgruppenstudie der Phase 2, in der das Medikament zum ersten Mal am Menschen eingesetzt wird. In diesem Fall werden die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Wirksamkeit des Arzneimittels untersucht.

Zuvor wurde berichtet, dass das Gesundheitsministerium die Erprobung von Medikamenten gegen Coronavirus-Infektionen, die von Pfizer und Merck hergestellt werden, in der Ukraine genehmigt hat.