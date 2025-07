Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Flugplatz Armavir und die darauf befindlichen Flugzeuge werden hauptsächlich für die Ausbildung von Kadetten an der Luftfahrtschule von Krasnodar genutzt.

Am Samstagabend ist in der Region Krasnodar der Russischen Föderation auf dem Flugplatz Armavir ein Su-27UB-Kampfflugzeug der russischen Streitkräfte in Brand geraten. Dies berichtete die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums am 26. Juli.

Die Aufklärer veröffentlichten ein Video, auf dem zu sehen ist, wie das feindliche Flugzeug Feuer fängt und allmählich von den Flammen verschlungen wird. Unter Berufung auf lokale Berichte, dass die Kommunikation in den Siedlungen in der Nähe des Flugplatzes – keine Kommunikation.

„Der Flugplatz Armavir und die darauf befindlichen Flugzeuge werden hauptsächlich für die Ausbildung von Kadetten der Luftfahrtschule Krasnodar genutzt. Der Widerstand gegen das Kreml-Regime in Russland wächst“, stellte die Hauptdirektion des Geheimdienstes fest und erinnerte daran, dass jedes Verbrechen gegen das ukrainische Volk gebührend geahndet wird.

Wir werden daran erinnern, dass im April in Russland auf dem Territorium des Flugplatzes Rostow am Don – Centralnyi ein Mehrzweckkampfflugzeug Su-30SM verbrannt wurde. Es handelte sich um eine weitere Aktion des Widerstands gegen das kriminelle Regime Putins, wie der Geheimdienst damals feststellte.

Zuvor hatten ukrainische Geheimdienstagenten ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Tu-134 in Russland verbrannt. Dieses Flugzeug wurde für den Transport von hochrangigen Mitarbeitern des russischen Verteidigungsministeriums eingesetzt.