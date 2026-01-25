Acht Zivilisten wurden in drei Regionen verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den Regionen Donezk, Cherson und Charkiw wurden am 24. Januar acht Menschen durch Beschuss verletzt und Häuser beschädigt.

Quelle: Militärische Regionalverwaltung Donezk, Militärische Regionalverwaltung Cherson, Militärische Regionalverwaltung Charkiw

Einzelheiten: In der Region Donezk wurden insbesondere in Slowjansk zwei Menschen verwundet.

In der Region Cherson wurden 4 Menschen durch die russische Aggression verwundet – die Russen beschädigten außerdem 7 mehrstöckige Gebäude und 27 Privathäuser.

In der Region Charkiw wurde ein 57-jähriger Mann im Dorf Zatyshshya und eine 53-jährige Frau in Borivske verletzt.

Am Sonntagmorgen trafen die Russen den Industriebezirk von Charkiw mit Schahed, sagte das Büro des Bürgermeisters.