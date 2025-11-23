Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine führte Präzisionsschläge gegen die Angreifer in Pokrowsk und in den besetzten Gebieten der Region Donezk durch und zerstörte dabei feindliche Lager und Stellungen.

Spezialeinheiten des SBU haben feindliche Stellungen in Pokrowsk und den vorübergehend besetzten Gebieten angegriffen.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine

Wörtlich: „Insbesondere wurde in Pokrowsk der Turm einer Industrieanlage zerstört, in der nachrichtendienstliche Erkenntnisse über den Einsatz von Maschinengewehrmannschaften, Scharfschützen und FPV-Operatoren vorlagen.

Ein weiteres Ziel waren die Lager mit FPV-Drohnen, Zala- und Gerbera-Drohnen im Rücken des Feindes in der Region Donezk.“

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Angriffen unbemannte Flugzeuge des Typs „FP-2“ mit 105 kg schweren Sprengköpfen eingesetzt wurden, was die hohe Effizienz der Operation gewährleistet.

Was vorausging: In der Nacht zum 23. November haben Einheiten der Special Operations Forces mit mittelschweren Kampfdrohnen eine Reihe von Angriffen auf den Feind geflogen, der eine Offensive in der Agglomeration Pokrovsko-Myrnohrad in der Region Donezk durchführte.