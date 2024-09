Angriff auf Krywyj Rih: Die Beseitigung der Trümmer ist abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge des feindlichen Angriffs wurden vier Menschen getötet, darunter drei Angehörige der Nationalen Polizei.

In Krywyj Rih, Region Dnipropetrowsk, ist die Beseitigung der Trümmer am Ort der Raketenangriffe, die von russischen Kriegsverbrechern am Freitag, den 27. September, verübt wurden, abgeschlossen. Darüber berichtete am Samstag, den 28. September, der Pressedienst des staatlichen Notdienstes.

„Die Beseitigung der Trümmer des fünfstöckigen Gebäudes des Bezirksbüros der Hauptabteilung der Nationalen Polizei, das durch einen Raketentreffer beschädigt wurde, ist abgeschlossen. Infolge des feindlichen Angriffs wurden vier Menschen getötet, darunter drei Mitarbeiter der Nationalen Polizei. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter drei Polizeibeamte“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass am 27. September russische Angreifer einen Raketenangriff auf das Verwaltungsgebäude der Polizeibehörde in Krywyj Rih gestartet haben. Zuvor wurde über vier Tote und sechs Verletzte berichtet. Die Rettungsaktion wurde heute, am 28. September, abgeschlossen.