Angriff auf westliche Regionen: Details sind bekannt geworden

Russische Truppen haben die Regionen Chmelnyzkyj und Iwano-Frankiwsk über Nacht zweimal mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Ein Großbrand in Lagerhallen, der durch einen massiven russischen Angriff in der Region Iwano-Frankiwsk entstanden ist, konnte lokalisiert werden. Darüber berichtete die Leiterin der regionalen Militärverwaltung Svetlana Onishchuk.

„In Prikarpattya kam es infolge des feindlichen Beschusses zu einem groß angelegten Feuer. Wir sprechen von drei Brandherden mit einer Fläche von etwa 9 Tausend Quadratmetern in Lagerhallen. Im Moment ist das Feuer lokalisiert, und die Löscharbeiten sind im Gange. Glücklicherweise gibt es keine Verletzten“, schrieb der Beamte.

Der Staatliche Katastrophenschutz der Ukraine meldete außerdem, dass russische Truppen die Region Chmelnyzkyj in der Nacht und am Morgen des Mittwochs zweimal mit Raketen und Drohnen angegriffen haben. Der feindliche Angriff führte zu einem großflächigen Beschuss.

„Als Folge der Angriffe kam es zu einem Brand auf dem Gelände eines Garagenkomplexes. Nach vorläufigen Informationen wurden 10 Garagen zerstört, 5 weitere stehen in Flammen“, heißt es in der Meldung.

Das Feuer ist lokal begrenzt, die Rettungskräfte setzen die Löscharbeiten und den Abbau der Gebäude fort.

Informationen zu den Opfern sind noch nicht bekannt.

Wir werden daran erinnern, dass das Gebiet Iwano-Frankiwsk in der Nacht zum 3. September einem kombinierten Angriff der Russischen Föderation ausgesetzt war. Das Hauptziel des Feindes war eine Infrastruktureinrichtung – dort brach ein Feuer aus.