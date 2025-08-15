FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Es ist bekannt geworden, wie die ukrainische Luftabwehr in der Nacht gearbeitet hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Drohnen griffen Frontgebiete der Regionen Charkiw, Sumy, Donezk und Tschernihiw an, Raketen griffen die Regionen Charkiw und Tschernihiw an.

In der Nacht zum 15. August griffen russische Truppen die Ukraine mit zwei ballistischen Iskander-M-Raketen und 97 Kampfdrohnen verschiedener Typen an. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Schlagdrohnen griffen die Frontgebiete der Regionen Charkiw, Sumy, Donezk und Tschernihiw an, Raketen griffen die Regionen Charkiw und Tschernihiw an.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 08:00 Uhr im Norden und Osten des Landes 63 feindliche unbemannte Flugzeuge vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen abgeschossen/unterdrückt.

Raketen und 34 UAVs wurden an 13 Orten getroffen.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine den Seehafen von Olja in der Region Astrachan der Russischen Föderation angegriffen und ein Schiff mit Komponenten für die Drohne vom Typ Schahed und Munition aus dem Iran getroffen haben. In Kursk ging ein mehrstöckiges Gebäude nach einer Luftabwehroperation in Flammen auf

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 217

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)25 °C  Ushhorod30 °C  
Lwiw (Lemberg)27 °C  Iwano-Frankiwsk28 °C  
Rachiw26 °C  Jassinja26 °C  
Ternopil27 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)28 °C  
Luzk26 °C  Riwne25 °C  
Chmelnyzkyj25 °C  Winnyzja25 °C  
Schytomyr22 °C  Tschernihiw (Tschernigow)24 °C  
Tscherkassy24 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)26 °C  
Poltawa24 °C  Sumy22 °C  
Odessa27 °C  Mykolajiw (Nikolajew)28 °C  
Cherson28 °C  Charkiw (Charkow)23 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)26 °C  Saporischschja (Saporoschje)27 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)25 °C  Donezk24 °C  
Luhansk (Lugansk)26 °C  Simferopol29 °C  
Sewastopol30 °C  Jalta28 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“

volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“