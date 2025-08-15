Es ist bekannt geworden, wie die ukrainische Luftabwehr in der Nacht gearbeitet hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Drohnen griffen Frontgebiete der Regionen Charkiw, Sumy, Donezk und Tschernihiw an, Raketen griffen die Regionen Charkiw und Tschernihiw an.

In der Nacht zum 15. August griffen russische Truppen die Ukraine mit zwei ballistischen Iskander-M-Raketen und 97 Kampfdrohnen verschiedener Typen an. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 08:00 Uhr im Norden und Osten des Landes 63 feindliche unbemannte Flugzeuge vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen abgeschossen/unterdrückt.

Raketen und 34 UAVs wurden an 13 Orten getroffen.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine den Seehafen von Olja in der Region Astrachan der Russischen Föderation angegriffen und ein Schiff mit Komponenten für die Drohne vom Typ Schahed und Munition aus dem Iran getroffen haben. In Kursk ging ein mehrstöckiges Gebäude nach einer Luftabwehroperation in Flammen auf