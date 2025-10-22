Ein betrunkener Lehrer verursachte einen Unfall in der Karpatenregion: ein 14-jähriger Teenager war unter den Toten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein tödlicher Unfall mit einem betrunkenen Fahrer ereignete sich in der Region Iwano-Frankiwsk. Zwei Menschen starben bei dem Unfall und drei weitere wurden verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Büro des Generalstaatsanwalts.

Unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Iwano-Frankiwsk wird der tödliche Unfall, der sich am 21. Oktober 2025 im Dorf Krasna, Bezirk Nadvirna, ereignete, im Rahmen eines Vorverfahrens untersucht.

Nach vorläufigen Informationen war der Fahrer ein 23-jähriger Kunstlehrer aus dem Bezirk Nadvirna. Der Mann fuhr einen Hyundai Tucson, während er betrunken war – es wurden 1,38 ppm Alkohol in seinem Blut festgestellt.

Er verlor die Kontrolle, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Betonpfeiler.

Bei dem Unfall kamen ein 14-jähriger Schüler und ein 21-jähriger Beifahrer ums Leben. Drei weitere Minderjährige wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in das Iwano-Frankiwsk Regional Children’s Clinical Hospital eingeliefert, wo sie behandelt werden.

Ein Ermittlungsteam arbeitet am Tatort, führt vorrangige Ermittlungsmaßnahmen durch und entscheidet über die Inhaftierung des Fahrers.

Die Staatsanwaltschaft gibt Verfahrenshinweise und ergreift Maßnahmen, um alle Umstände der Tragödie aufzuklären.