Britischer Verteidigungsminister besucht die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Nachmittag des 3. September ist der Chef des britischen Verteidigungsministeriums, John Healey, in der Ukraine eingetroffen.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

„Ich freue mich, den Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, John Healey, in der Ukraine begrüßen zu dürfen“, sagte Schmyhal in seiner Erklärung.

Ihm zufolge wollen sie gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen die Hauptthemen des nächsten Treffens im Ramstein-Format, das in London stattfinden soll, sowie gemeinsame Verteidigungsprojekte koordinieren.

„Wir bereiten wichtige bilaterale Entscheidungen vor, die die Verteidigungskapazitäten unserer Länder stärken werden“, fügte der Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums hinzu.

Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und dem Vereinigten Königreich

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat Großbritannien Kiew umfassende Hilfe geleistet und ist einer der wichtigsten Verbündeten bei der Unterstützung der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte. London hat Kiew während des Krieges bereits Milliarden Pfund an militärischer und ziviler Hilfe zur Verfügung gestellt und zehntausende ukrainische Soldaten ausgebildet.