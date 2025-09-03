FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Britischer Verteidigungsminister besucht die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Am Nachmittag des 3. September ist der Chef des britischen Verteidigungsministeriums, John Healey, in der Ukraine eingetroffen.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

„Ich freue mich, den Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, John Healey, in der Ukraine begrüßen zu dürfen“, sagte Schmyhal in seiner Erklärung.

Https://www.facebook.com/reel/4059007821016272/&show_text=false&width=560&t=0

Ihm zufolge wollen sie gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen die Hauptthemen des nächsten Treffens im Ramstein-Format, das in London stattfinden soll, sowie gemeinsame Verteidigungsprojekte koordinieren.

„Wir bereiten wichtige bilaterale Entscheidungen vor, die die Verteidigungskapazitäten unserer Länder stärken werden“, fügte der Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums hinzu.

Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und dem Vereinigten Königreich

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat Großbritannien Kiew umfassende Hilfe geleistet und ist einer der wichtigsten Verbündeten bei der Unterstützung der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte. London hat Kiew während des Krieges bereits Milliarden Pfund an militärischer und ziviler Hilfe zur Verfügung gestellt und zehntausende ukrainische Soldaten ausgebildet.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 207

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)25 °C  Ushhorod26 °C  
Lwiw (Lemberg)24 °C  Iwano-Frankiwsk28 °C  
Rachiw24 °C  Jassinja25 °C  
Ternopil28 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)29 °C  
Luzk31 °C  Riwne31 °C  
Chmelnyzkyj27 °C  Winnyzja27 °C  
Schytomyr25 °C  Tschernihiw (Tschernigow)24 °C  
Tscherkassy22 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)26 °C  
Poltawa24 °C  Sumy23 °C  
Odessa26 °C  Mykolajiw (Nikolajew)28 °C  
Cherson29 °C  Charkiw (Charkow)24 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)27 °C  Saporischschja (Saporoschje)28 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)26 °C  Donezk26 °C  
Luhansk (Lugansk)27 °C  Simferopol28 °C  
Sewastopol28 °C  Jalta27 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Dass im Zusammenhang mit diesem Krieg UA = Ukraine bedeutet, habe ich mit Sicherheit gewusst. Aber unter den Soldaten habe ich eine gewisse Ironie gelernt und selbst hervorgebracht. Dieser militaerische...“

Anonymer Gast in Ukrinform • Re: Selenskyj dankt Trump für Gratulation zum Unabhängigkeitstag

„Der Glückwunsch von Trump ist auf keinen Fall von ihm, der ist viel zu schön, so intelligent ist der amerikanische Präsident nicht“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Die 'internationale Versicherungskaete" genannt grüne Karte, wurde dieses Mal nicht kontrolliert. Hatte sie mit dem Pass etc. Übergeben und postwendend zurück erhalten. Es ist ein standardisiertes Verfahren,...“

Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Wie läuft das derzeit eigentlich mit den Formalitäten fürs Auto ab ? Mit Erstaunen habe ich ja festgestellt daß meine aktuelle Grüne Versicherungskarte weiterhin für die Ukraine, also ein Kriegsgebiet,...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Der Wachposten hat mich also 0:15 Uhr , schon während der Ausgangssperre passieren lassen und dann noch definitiv ein weiteres Auto, die waren hinter mir in der Schlange..., wiederum trudelten noch weitere...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bin gestern, wie vorgesehen, bei Ustyluh/Zosin rüber, Nachts um 0:20 angekommen. Der Wachposten hat mich, nicht kontrolliert und durchgewunken, als er das deutsche Auto sah. (Ca. 10 Kilometer vor Ustyluh)...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“

bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“

volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“