Budanow kündigt Hilfe aus Italien zur Wiederherstellung des ukrainischen Energiesektors an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine wird bald Hilfe aus Italien erhalten, um den Energiesektor wiederherzustellen, der unter den zahlreichen massiven Angriffen des russischen Regimes gelitten hat.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Leiters des Büros des ukrainischen Präsidenten, Kyrylo Budanow.

Laut Budanow wird die Ukraine eine Lieferung von Heizungsanlagen aus Italien erhalten. Sie ist für die Regionen bestimmt, die am stärksten vom russischen Terror betroffen sind.

„Damit werden die Vereinbarungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem italienischen Ministerpräsident Giorgio Meloni umgesetzt“, sagte er.

Im Rahmen der ersten Phase wird die Ukraine 78 Industriekessel mit einer Gesamtkapazität von 116,5 MW erhalten, die angesichts der anhaltenden Terroranschläge Russlands auf die Infrastruktur dringend benötigt werden.

Die zweite Phase ist für die nächsten sechs Monate geplant. In der zweiten Phase wird die Ukraine 300 Heizkessel mit einer Gesamtkapazität von 806 MW erhalten, die in die Regionen geliefert werden, die derzeit am meisten unter dem russischen Beschuss leiden.

„Ich bin Italien für seine Hilfe dankbar und allen unseren Partnern für ihre Solidarität und ihre konkreten Schritte zum Schutz der Ukrainer“, fügte Budanow hinzu.