Callas übermittelte eine Botschaft an Putin: Der Krieg gegen die Ukraine kann nicht gewonnen werden

Wladimir Putin hat keinerlei Interesse an Frieden und verstärkt seine Angriffe auf die Ukraine. Aber Russland kann den Krieg nicht gewinnen.

Dies erklärte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihre Rede im Europäischen Parlament.

„Russland hat die Entschlossenheit der Ukraine nicht gebrochen. Es hat auch unsere nicht gebrochen“, sagte sie.

Kallas erinnerte daran, dass Russland am Wochenende seinen größten Luftangriff auf die Ukraine gestartet hat.

„Putin hat keinerlei Interesse an Frieden. Und er wird den Krieg nicht beenden, bis er dazu gezwungen wird“, sagte sie.

Callas sagte, die Botschaft an Russland sei klar: es könne den Krieg nicht gewinnen. Ihrer Meinung nach sollte Moskau das Schlachtfeld verlassen und Verhandlungen mit der Ukraine aufnehmen. Sie betonte auch, dass Russland, sobald der Frieden hergestellt ist, nicht wieder aufgerüstet werden darf.

Kallas kündigte die Vorbereitung des 19. Sanktionspakets gegen Russland an und betonte die umfangreiche Unterstützung der EU für die Ukraine, die seit dem Beginn der groß angelegten Invasion im Jahr 2022 mehr als 169 Milliarden Euro betragen hat. Gleichzeitig hat die militärische Unterstützung für Kiew 63 Milliarden Euro erreicht.

Ihr zufolge hat die EU 80% des Ziels von 2 Millionen Granaten erreicht und strebt bis Oktober 100% an.

Zuvor hatte Callas gesagt, dass US-Präsident Donald Trump „sehr geduldig“ mit Wladimir Putin sei.

Callas sagte auch, dass mehrere Optionen für das 19. Paket von Sanktionen gegen Russland in Betracht gezogen werden.