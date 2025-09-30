China erklärte, dass es "die Ukrainer versteht" und rief zum "Frieden" auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

China setzt sich aktiv für eine politische Beilegung des Krieges in der Ukraine ein und wird sich weiterhin für einen Waffenstillstand einsetzen.

Dies erklärte der chinesische Botschafter in der Ukraine Ma Shengkun, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrinform.

„Wir haben volles Verständnis für die Prüfungen, die das ukrainische Volk heute durchmacht. China hat stets eine objektive und faire Position vertreten, ruft aktiv zu Friedensgesprächen auf und fördert eine politische Lösung“, sagte der chinesische Botschafter.

Er betonte auch, dass China bereit ist, in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft weiterhin konstruktive Anstrengungen zu unternehmen, um so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und ein faires, dauerhaftes und verbindliches Friedensabkommen herbeizuführen.

Ihm zufolge sind China und die Ukraine strategische Partner und haben sich in den 33 Jahren ihrer diplomatischen Beziehungen stets an die Prinzipien des gegenseitigen Respekts und des gegenseitigen Nutzens gehalten.

„China bleibt der größte Handelspartner der Ukraine. Die Volkswirtschaften Chinas und der Ukraine ergänzen sich perfekt“, fügte Ma Shengkun hinzu.

Was zuvor geschah

Vor kurzem hatten US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping ein Telefongespräch. Nach Angaben des amerikanischen Staatschefs erzielten sie Fortschritte in der Frage des Friedens zwischen Russland und der Ukraine.

Trump sagte auch, dass Xi Jinping entschlossen sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden und bereit sei, dabei zu helfen.

Anschließend stellte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fest, dass China derzeit nicht gewillt ist, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden.