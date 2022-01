Das KKW Chmelnyzkyj hat den Betrieb von Block 1 wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Kernkraftwerk Chmelnyzkyj hat den Block 1 wieder in Betrieb genommen, nachdem dieser am Dienstagmorgen wegen einer Notreparatur kurzzeitig abgeschaltet worden war. Dies berichtete die NAEC Energoatom am Mittwoch, den 26. Januar.

„Um 06:27 Uhr wurde der erste Block des KKW Chmelnyzkyj an das Stromnetz angeschlossen. Das Stromaggregat läuft weiter… Das Gerät arbeitet im eingestellten Modus“, heißt es in der Erklärung.

Somit sind seit Mittwochmorgen 13 der 15 bestehenden Kraftwerksblöcke in der Ukraine in Betrieb.

Energoatom plant nach eigenen Angaben außerdem, den Block 4 des KKW Saporischschja, der am Dienstag aus der Notreparatur genommen wurde, innerhalb eines Tages wieder in Betrieb zu nehmen.

Außerdem befindet sich Block 4 des KKW Riwne seit 67 Tagen in der Mitte einer planmäßigen Reparatur…