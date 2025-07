Die Details des russischen Nachtangriffs sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Luftabwehrkräfte haben 75 von 101 russischen Drohnen zerstört. Es gibt Treffer.

In der Nacht zum 7. Juli hat Russland die Ukraine mit vier S-300/400 Flugabwehrlenkraketen und 101 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen angegriffen. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Ab 09:30 Uhr hat die Luftabwehr 75 Drohnen des Typs Schahed (Drohnen anderer Typen) im Norden, Osten und Süden des Landes zerstört. 58 durch Feuerkraft abgeschossen, 17 lokal verloren/unterdrückt Radio elektronische Kampfführung.

An 10 Orten wurden Treffer von Angriffsdrohnen registriert, an sieben Orten wurde eine abgeschossene Drohne gefunden. Wir erinnern daran, dass heute Abend durch den russischen Drohnenangriff in Odessa eine Person getötet wurde. Die Zerstörung der zivilen Infrastruktur wurde registriert. Die Zahl der Opfer des morgendlichen Angriffs russischer Drohnen auf Charkiw hat sich auf 27 Menschen erhöht.