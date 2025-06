Der deutsche Außenminister hat Putin scharf kritisiert: Er will die gesamte Ukraine erobern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Deutschland hat Putin wegen des Krieges in der Ukraine scharf kritisiert. Er betonte, Russland wolle die Ukraine erobern und Angst in Europa säen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der deutsche Außenminister Johannes Wadefuhl dies während einer Pressekonferenz in der Ukraine.

Der deutsche Außenminister Johannes Wadefuhl sagte, Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Ihm zufolge sind die aktuellen Äußerungen des russischen Diktators Wladimir Putin über seine Bereitschaft zu Verhandlungen ein „Zeichen“ und ein Hohn.

„Putin will die gesamte Ukraine erobern und in ganz Europa Angst säen. In den letzten Wochen hat Putin seine Angriffe auf die Ukraine sogar noch verschärft. Wir trauern mit Ihnen um die Opfer an der Front, in der Stadt Dnipro, in Kiew, in Odessa. Russlands Brutalität zeigt, worum es ihm wirklich geht. Es ist ein Angriff auf Sie als freie Demokratie, auf Ihre Moral, auf Ihre Widerstandsfähigkeit, auf Ihre Entschlossenheit zum Widerstand“, sagte Vadeful.

Er betonte, dass die jüngsten brutalen Angriffe Russlands, darunter der Beschuss von Dnipro, Kiew und Odessa, die wahren Absichten Moskaus zeigen.

Der Minister stellte fest, dass der Angriff des Kremls auf die Freiheit, die Moral und die Widerstandsfähigkeit der Demokratie abzielt, aber die Ukrainer leisten tapferen Widerstand.

„Putin sieht das, und er rechnet damit, dass unsere Aufmerksamkeit nachlässt und sich auf neue Krisen verlagert. Und die letzten Wochen haben das gezeigt. Deshalb sage ich ganz klar, dass Putin in Deutschland und im Verhältnis zu Deutschland keinen Erfolg haben wird. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden Sie so lange wie nötig unterstützen“, versicherte Wadeful.