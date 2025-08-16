FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

In Donetschyna hat eine Zwangsevakuierung von fünf Siedlungen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Etwa 1.879 Kinder befinden sich jetzt dort. Die Menschen werden jeden Tag kostenlos in sichere Regionen gebracht, und Freiwillige helfen.

Die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern (zwangsweise) aus Druschkiwka und den Dörfern Andrijiwka, Warwarowka, Nowoandrejewka und Roganske der Region Donezk hat begonnen. Darüber am Samstag, den 16. August, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk Vadim Filashkin.

„Ungefähr 1.879 Kinder befinden sich jetzt dort. Die Menschen werden täglich kostenlos in sichere Gebiete gebracht, Freiwillige helfen. Ältere Menschen, Familien mit Kindern und sogar Haustiere verlassen die Stadt. Elena aus Druzhkivka sagt, dass sie ihren Sohn, ihre Katze und ihren Hamster mitnimmt – sie haben den Beschuss und die Zerstörung der Häuser bereits überlebt. Jeder wird gebeten, nicht mehr als zwei Taschen mitzunehmen, den Rest der Sachen per Post zu schicken“, heißt es in der Erklärung.

