Drohnenangriff auf Nizhyn: Fotos der Nachwirkungen sind erschienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Stadt wurden mehrstöckige Wohnhäuser, Geschäfte, Autos und die zivile Infrastruktur beschädigt.

In der vergangenen Nacht und heute Morgen, 16. Oktober, hat die russische Armee Drohnen gegen Zivilisten in der Stadt Nizhyn in der Region Tschernihiw eingesetzt. Der Pressedienst der Polizei zeigte die Folgen des massiven Angriffs.

Die russischen Angriffe beschädigten Wohnhochhäuser, Geschäfte, Autos und die zivile Infrastruktur. In mehreren Stadtvierteln brachen Brände aus.

Nach ersten Berichten wurde ein Anwohner verletzt. Polizei, Rettungskräfte und andere Notdienste sind an den Orten der Angriffe im Einsatz.

Die Strafverfolgungsbehörden sind dabei, die Folgen der Angriffe festzustellen und Beweise für ein weiteres Kriegsverbrechen der russischen Armee zu sammeln. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wir erinnern daran, dass am Abend des 15. Oktober russische Angriffsdrohnen eine Logistikeinrichtung und ein mehrstöckiges Wohnhaus in Nizhyn getroffen haben. Die örtlichen Behörden meldeten auch Schäden an der zivilen Infrastruktur.