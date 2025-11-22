Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK hat den HR PRO AWARDS-Wettbewerb in der Kategorie Reintegration von Veteranen gewonnen.

Dies geht laut RBK Ukrajina aus der Ankündigung der HR PRO AWARDS hervor.

„Der Gewinner in der Kategorie Reintegration von Veteranen ist die DTEK Gruppe mit dem Projekt ProVeteran. Dabei handelt es sich um ein Unternehmensprogramm zur umfassenden Unterstützung mobilisierter Mitarbeiter und Veteranen, das auf der Grundlage ihrer Wünsche und ihres Feedbacks entwickelt wurde“, hieß es.

Die Initiative zielt darauf ab, eine angemessene Unterstützung während des Dienstes und eine komfortable Wiedereingliederung in das Berufsleben nach der Rückkehr zu bieten

DTEK wurde auch bei zwei anderen Nominierungen anerkannt. Das Unternehmen gewann in der Kategorie Training und Entwicklung mit dem Projekt Energy of Leadership: a systematic approach to training and development at DTEK.

MODUS X, ein Teil der DTEK-Gruppe, gewann auch in der Kategorie Talent Acquisition.

Zuvor hatte Rinat Achmetows DTEK zwei Auszeichnungen bei den AMEC Awards in London gewonnen.

Rinat Achmetows DTEK wurde in die Top-Rangliste der größten Steuerzahler unter den Privatunternehmen aufgenommen.

Insbesondere wurde DTEK als größter privater Investor unter den ukrainischen Unternehmen während des gesamten Krieges anerkannt.