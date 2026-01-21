Die Stromversorgung aller kritischen Infrastruktureinrichtungen in Kiew wurde wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Stromversorgung aller kritischen Infrastruktureinrichtungen in Kiew ist nach einem feindlichen Angriff in der Nacht des 20. Januar wiederhergestellt worden.

DTEK sagte in einer Erklärung.

„Leider bleibt die Situation der Stromversorgung in der Stadt schwierig. Die Notstromausfälle dauern an. Fahrpläne und Gruppierungen sind nicht in Kraft“, sagte das Unternehmen.

DTEK teilt mit, dass aufgrund der Zerstörung der Stromerzeugungsanlagen der Hauptstadt durch den Feind die Situation in Teilen der Bezirke Dniprovskyj und Desnianskyj am schwierigsten bleibt. Etwa 44.000 Haushalte sind immer noch ohne Strom.

Die Reparaturarbeiten sind im Gange, um die Folgen des Beschusses zu beseitigen, betonten die Stromingenieure.

Um es kurz zu machen:

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj waren am Morgen des 21. Januar noch etwa 4.000 Häuser in Kiew ohne Heizung und fast 60% der Hauptstadt ohne Strom.