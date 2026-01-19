Russland beschießt 5 wichtige Energieanlagen in der Region Tschernihiw: Zehntausende von Menschen ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 19. Januar haben die Russen gleich 5 wichtige Energieanlagen in der Oblast Tschernihiw beschädigt. Zehntausende von Verbrauchern sind ohne Strom.

Dies berichtet Tschernihiwoblenergo.

„Ingenieure arbeiten daran, die Stromversorgung wiederherzustellen, aber aufgrund der Sicherheitslage kann sich dieser Prozess verzögern. Wir sind geduldig und drücken unseren Soldaten des Lichts die Daumen“, sagte das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 19. Januar hat der Feind die Energieinfrastruktur in mehreren Regionen angegriffen. Seit heute Morgen sind die Verbraucher in den Regionen Sumy, Odessa, Dnipro, Charkiw und Tschernihiw ohne Strom.

Der Feind hat vor allem die Energieanlage von DTEK in Odessa schwer beschädigt.