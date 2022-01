DTEK hat vier zusätzliche Schiffe mit Kohle gekauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Unternehmen DTEK des Geschäftsmanns Rinat Achmetow hat vier weitere Schiffe mit Kohle aus den USA und Kolumbien gekauft, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 24. Januar, mit.

„Die neuen Kohletransporte aus den USA mit Ursprung in Kolumbien werden im Februar/März in der Ukraine eintreffen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Seetransporte des Unternehmens auf 13 Schiffe und die Menge der importierten Kohle auf 858.000 Tonnen erhöht“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen hat bereits neun Schiffsladungen Kohle aus Kolumbien und den Vereinigten Staaten in die Ukraine geliefert, wodurch sich der Kohlevorrat im Wärmekraftwerk von DTEK auf 548 Tausend Tonnen erhöht hat.

DTEK hat im Zeitraum September-Dezember 2021 insgesamt 880.000 Tonnen Kohle importiert. Insgesamt hat das Unternehmen bereits mehr als 1,3 Millionen Tonnen importierte Brennstoffe unter Vertrag.

„Trotz der Treibstoffknappheit und der hohen Energiepreise auf den Weltmärkten ist es uns gelungen, neue Transporte auszuhandeln. Dies ist eine zusätzliche Sicherheitsmarge, insbesondere in der Heizperiode und bei Frost, wenn der Stromverbrauch stark ansteigt und die Wärmeerzeugung zusätzlich belastet wird“, so das Unternehmen.

