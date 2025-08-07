Ein echter Waffenstillstand ist nötig, aber es gibt keine klare öffentliche Antwort von Russland, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine ist zu einem echten Waffenstillstand bereit, aber es gibt derzeit keine klare öffentliche Reaktion Russlands.

Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina.

Selenskyj sagte, er habe heute ein Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geführt.

„Ich habe ihm unsere ukrainische Sicht auf das gestrige Gespräch mit Präsident Trump und den Kollegen in Europa mitgeteilt. Emmanuel informierte ihn über seine Kontakte mit den Staats- und Regierungschefs – diejenigen, die bereits am Morgen stattgefunden haben und diejenigen, die noch für diesen Tag geplant sind“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge stimmen die Ukraine und Frankreich ihre Positionen ab und sehen gleichermaßen die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Sichtweise in wichtigen Sicherheitsfragen für Europa.

Selenskyj betonte, dass viel von der Ausgewogenheit und Effektivität jedes Schrittes der Ukraine, Europas und Amerikas abhängt, sowohl jetzt als auch in Zukunft.

„Wir waren uns einig, dass die Arbeit auf der Ebene der Berater und auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs effektiv sein sollte. Wir erinnern daran, dass wir einen echten Waffenstillstand brauchen. Die Ukraine ist dazu bereit, und es gibt keine klare öffentliche Reaktion Russlands. Daher sollte die nahe Zukunft zeigen, welche Konsequenzen es haben wird, wenn Russland den Krieg weiter verlängert und konstruktive Bemühungen unterbricht“, sagte er.

Selenskyj erklärte sich auch bereit, die Ergebnisse ihrer Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs im Laufe des Tages zu besprechen.

