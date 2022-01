Eine Frau, die an einem Fußgängerüberweg von einem Jugendlichen angefahren wurde, starb in Luzk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Frau, die am 12. Dezember auf einem Fußgängerüberweg von einem minderjährigen Autofahrer, dem 16-jährigen Einheimischen Dmytro Rudyuk, angefahren wurde, ist in Luzk gestorben. Dies berichtete der Abgeordnete des Stadtrats von Luzk, Roman Krawtschuk, am Sonntag, dem 2. Januar, auf seiner Facebook-Seite.

„Alena, 39, die zusammen mit anderen Fußgängern am 12. Dezember an einer Kreuzung in der Nähe von TamTam in Luzk von einem minderjährigen Fahrer angefahren wurde, ist leider heute Nacht gestorben“, schrieb er.

Der Abgeordnete drückte der Ehefrau des Verstorbenen, ihren Söhnen und Verwandten das Bedauern der gesamten Gemeinschaft aus…