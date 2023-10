Eine Kamikaze-Drohne hat eine Infrastruktureinrichtung in Sumy getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während des Alarms war in Sumy eine Explosion zu hören. In der Stadt wurde das Objekt der Infrastruktur beschädigt. Darüber berichtet am Mittwoch, den 18. Oktober, die regionale Militärverwaltung von Sumy in Telegram.

„Mitten in der Nacht gab es einen Treffer einer Drohne vom Typ Shahed auf das Infrastrukturobjekt in der Stadt Sumy“, heißt es in der Nachricht.

Alle Rettungsdienste und die Militärverwaltung sind am Ort des Geschehens im Einsatz.

„Die Einwohner der Region Sumy werden gebeten, sich bis zur Aufhebung des Luftalarms in Schutzräumen aufzuhalten. Wir bitten auch darum, keine Fotos und Videos vom Ort des Einschlags zu machen und zu verbreiten“, fügte die regionale Militärverwaltung hinzu.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen in der Nacht des 18. Oktober sechs Raketenangriffe auf Saporischschja geflogen haben. Dabei wurde ein mehrstöckiges Wohngebäude im Zentrum der Stadt getroffen. Infolge des Angriffs wurden fünf Menschen getötet, fünf weitere wurden verletzt.