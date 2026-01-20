Eine Milliarde wurde für den Bau von Unterkünften in Kindergärten bereitgestellt: Wer kann die Mittel erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat 1 Milliarde Hrywnja aus dem Staatshaushalt für den Bau von Unterkünften in Kindergärten bereitgestellt.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

Ihr zufolge sollen mit diesen Mitteln mindestens 20 Kindergärten in verschiedenen Regionen der Ukraine gebaut werden.

Swyrydenko wies darauf hin, dass Gemeinden sich um die Finanzierung bewerben können, wenn sie Projekte auf der DREAM-Plattform haben.

Anträge werden vom 20. Januar bis einschließlich 26. Januar bis 18:00 Uhr entgegengenommen. Die Mittel werden bis Ende Februar verteilt.

Der Ministerpräsident teilte mit, dass die folgenden Einrichtungen eine staatliche Subvention für den Bau von Unterkünften in Kindergärten erhalten können

- Vorschulbildungseinrichtungen mit einer Gesamtschülerzahl von mindestens 100 Personen

- besondere Kindergärten;

- Einrichtungen, die die einzigen in ihrer Hromada sind, in denen der Bildungsprozess in einer Vollzeit- oder gemischten Form durchgeführt wird, oder in denen zwei oder mehr Kindergärten gleichzeitig arbeiten.

Um es kurz zu machen:

Im vergangenen Sommer erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, dass die Region Charkiw die erste Region der Ukraine sein wird, die einen unterirdischen Kindergarten besitzt.

Der Gewinner der Ausschreibung für den Bau des ersten unterirdischen Kindergartens der Stadt wurde nun ausgewählt. Als Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens konnten die Kosten für die Arbeiten um 20 Millionen Hrywnja gesenkt werden.