Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat eine weitere Falschmeldung lanciert, wonach die Ukraine angeblich einen Sabotageakt im Kernkraftwerk Saporischschja vorbereitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf RIA Novosti.

„Der Westen erwägt eine Variante der Sabotage am Kernkraftwerk Saporischschja mit dem Schmelzen des Kerns seiner Kernreaktoren“, so der russische Auslandsgeheimdienst.

Der russische Geheimdienst betonte auch, dass die NATO-Mitgliedsstaaten Kiew angeblich auffordern, einen Sabotageakt mit Opfern unter Ukrainern und EU-Bürgern durchzuführen.

Dem SVR zufolge würden sich Ukrainer und EU-Bürger in der Nähe der ukrainischen Westgrenze in dem Gebiet befinden, in dem sich die radioaktiven Partikel ausbreiten.

Gleichzeitig ist Moskau davon überzeugt, dass im Falle einer „Sabotage“ die Schuld für den Unfall letztlich Russland zugeschoben werden wird.

Russlands Provokationen gegen das Kernkraftwerk Saporischschja

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht die erste Provokation ist, die die russische Propaganda in Bezug auf das Kernkraftwerk Saporischschja zu lancieren versucht.