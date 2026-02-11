Bei einem Brand in der Region Kiew sind eine Mutter und zwei Jugendliche ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Dorf Matviyeha im Bezirk Bila Zerkwa in der Region Kiew kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus, bei dem eine Frau und ihre beiden Kinder ums Leben kamen.

Quelle: DSNS der Region Kiew in Telegram

Details: Die Information über den Brand eines Hauses in der Molodizhna-Straße ging am 11. Februar um 4:47 Uhr bei den Rettungskräften ein.

Als die Mitarbeiter des DSNS eintrafen, stand das Haus bereits vollständig in Flammen.

Bei der Löschung des Brandes fanden die Rettungskräfte die Leichen von drei Verstorbenen: eine Frau, geboren 1981, und zwei Kinder, geboren 2011 und 2009.

Das Feuer wurde gelöscht, die Ursache wird derzeit ermittelt.