Die Energieingenieure haben die Betriebszeiten der Stromausfälle in der Ukraine geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Situation im Energiesystem erlaubt es, den Zeitplan für die Stromausfälle zwei Stunden später zu aktivieren – von 18:00 bis 24:00 Uhr.

Am Samstag werden in der Ukraine spätere Stabilisierungslichtausfälle beginnen. Dies teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew am 8. Juni mit.

„Nach Informationen von Ukrenergo erlaubt es die Situation im Energiesystem heute, den Zeitplan für die Stromabschaltungen zwei Stunden später – von 18:00 bis 24:00 Uhr – in Kraft zu setzen“, heißt es in der Meldung.

In der Stadt Kiew versprach die Militärverwaltung, die Ukrainer im Falle von Änderungen weiter zu informieren.