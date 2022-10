Enerhodar ist nach Beschuss teilweise stromlos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Morgen in der vorübergehend besetzten Stadt Enerhodar, Region Saporischschja, begann mit feindlichem Beschuss. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus, wie Bürgermeister Dmytro Orlow am 30. Oktober auf Telegram mitteilte.

„Am Sonntagmorgen begannen die Eindringlinge in Enerhodar mit Provokationen. Infolge des Beschusses eines Industriegebiets durch die Raschisten ist nun der größte Teil der Stadt ohne Licht“, schrieb Orlow.

Ihm zufolge ist vorläufig bekannt, dass die Russen eines der Umspannwerke getroffen haben.

„Wir erwarten aktuelle Informationen über das Ausmaß der Schäden und die Wiederherstellung der Stromversorgung“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Zuvor hatte Dmytro Orlow erklärt, Enerhodar stehe am Rande einer humanitären Katastrophe. Abgesehen von den ständigen Problemen mit der Strom-, Gas- und Wasserversorgung hat die Stadt immer noch keine Aussicht auf eine Heizung.

