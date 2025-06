Erdbeeren sind in der Ukraine im Preis gesunken: Wie viel kosten diese Beeren?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Ende der letzten Arbeitswoche verkauften die Erzeuger Gartenerdbeeren für 110-180 Hrywnja/kg, jetzt sind die Preise auf 90-160 Hrywnja/kg gefallen, was im Durchschnitt 16% günstiger ist.

Dies meldet die Analyseplattform EastFruit.

„Die Erzeuger sind gezwungen, die Preise in diesem Segment zu senken, da das Angebot an Erdbeeren aus lokalen Betrieben rapide zunimmt, während die Nachfrage nach diesen Produkten recht verhalten bleibt. Gleichzeitig stellen die meisten Marktteilnehmer in dieser Saison einen recht hohen Anteil an minderwertigen Beeren fest“, so die Analysten.

Ihren Angaben zufolge liegt der Preis für Gartenerdbeeren in der Ukraine derzeit jedoch im Durchschnitt 64% höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Gleichzeitig schließen wichtige Marktteilnehmer eine weitere Senkung des Beerenpreises bereits in der nächsten Woche nicht aus. Sie argumentieren, dass das Angebot auf dem Markt weiter zunimmt, aber die Qualität der angebotenen Beeren die Käufer nicht immer zufrieden stellt.

Lesen Sie auch: Die Beerenwirtschaft: Wie ein Finanzier sein Geschäft mit Erdbeeren diversifizierte

Gewächshäuser und Erdbeeren: Wie ein Insta-Bauer aus der Region Cherson ein Geschäft aufbaut

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Am 22. Mai verkauften die ukrainischen Erzeuger Erdbeeren zu 120-190 Hrywnja/kg, je nach Qualität und Menge der Partien.