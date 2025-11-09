"Erzengel Michael": Die Nationalbank präsentiert eine neue Münze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank der Ukraine hat eine neue Silber-Gedenkmünze „Erzengel Michael“ vorgestellt

Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.

Diese Ausgabe setzt die Serie „Spirituelle Schätze der Ukraine“ fort und ist einem der am meisten verehrten himmlischen Schutzpatrone des ukrainischen Volkes gewidmet – dem Erzengel (Erzengel) Michael, so die Erklärung

Die Vorderseite zeigt das königliche Tor der Zhovkva-Ikonostase mit einem Gebet an den Erzengel Michael, eine der häufigsten christlichen Anrufungen an den himmlischen Feldherrn. Über dem Tor befindet sich ein stilisierter Bogen, der das Licht symbolisiert, das die Dunkelheit besiegt. Darüber befindet sich die Inschrift: WER IST WIE GOTT – ein traditioneller Appell an den Erzengel.

Auf der Rückseite ist das Bild des Erzengels Michael aus der Ikone der Zhovkva-Ikonostase abgebildet, das mit Hilfe von lokaler Vergoldung und Farbdruck hergestellt wurde. Der Erzengel erscheint in militärischer Rüstung mit einem Schwert und einer Waage in den Händen in den Wolken – als himmlischer Statthalter und Verteidiger des Glaubens.

Der Nennwert der Münze beträgt 10 Hrywnja. Sie ist aus 999er Silber gefertigt. Sie wiegt 31,1 Gramm.

Die Münze wird auf der Website des Online-Shops für numismatische Produkte der ukrainischen Nationalbank und bei den Vertriebsbanken zum Kauf angeboten.

