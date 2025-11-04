EU arbeitet an der Eröffnung von Clustern für die Ukraine bis Ende November, EU-Kommissar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Kommission arbeitet an der Eröffnung von Verhandlungsclustern für die Ukraine und Moldawien, die der Europäischen Union bis Ende November dieses Jahres beitreten sollen.

Dies erklärte die EU-Kommissarin für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik Martha Kos in einem Kommentar an RBK Ukrajina.

Ihr zufolge wird die Kommission weiter daran arbeiten, bis zum Ende des Monats Verhandlungscluster mit Kiew und Chisinau zu eröffnen.

„Was Moldawien und die Ukraine angeht, wird die Kommission weiter daran arbeiten, dass der Rat in der Lage ist, alle Cluster bis Ende November zu eröffnen. Wir versuchen, eine Lösung zu finden, wie dies geschehen kann, und es ist wichtig, dass die Reformen nicht gestoppt werden“, sagte Kos.