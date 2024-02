Eurovision 2024: Ukraine führt bei den Vorhersagen der Buchmacher

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die meisten Chancen, den Eurovision Song Contest 2024 zu gewinnen. Diese Daten der Buchmacher mit Stand vom Sonntagabend, 4. Februar, wurden von der Eurovisions-Website veröffentlicht.

So hat die Ukraine nach den gesammelten Vorhersagen der Buchmacher am Sonntagabend die höchsten Chancen (16%).

Wie bereits erwähnt, sind die Gewinnquoten die Umrechnung der Quoten der Buchmacher in eine prozentuale Erfolgschance für jedes Ergebnis.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass bis zum 4. Februar erst 10 der 37 teilnehmenden Länder ihre Songs vorgestellt haben und dass sich die Prognosen noch ändern können.

Der 68. Song Contest wird in Malmö, Schweden, stattfinden. Das erste und zweite Halbfinale findet am 7. und 9. Mai statt (die Ukraine wird im ersten Halbfinale der Eurovision auftreten), das große Finale am 11. Mai.

Wir erinnern daran, dass am Sonntag die Ergebnisse der Abstimmung im Finale der Nationalen Auswahl für die Eurovision 2024 bekannt gegeben wurden, die am Vortag stattfand. Den Berechnungen zufolge wird die Ukraine bei dem Wettbewerb mit 68 Liedern von alyona alyona & Jerry Heil mit der Komposition Teresa & Maria vertreten.

Zuvor hatten die Buchmacher vorausgesagt, dass Jerry Heil und Aljona Aljona die Gewinner der ukrainischen Nationalauswahl sein würden.