Fast 1.100 Soldaten, Panzer und ein Dutzend Artilleriesysteme: Der Generalstab hat die russischen Verluste des vergangenen Tages aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, vom 5. bis 6. Oktober, haben die Russen weitere 1.090 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 5 Panzer, 18 Artilleriesysteme und 63 Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 5. Oktober 2025 werden auf folgende Zahlen geschätzt

personal – etwa 1.116.340 (+ 1.090) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.235 (+ 5) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.313 (+ 14) Einheiten;

Artilleriesysteme – 33.464 (+ 18) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.516 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.223 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 427 Einheiten.

hubschrauber – 346 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 67.226 (+363) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.841 (+38) Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 63.496 (+63) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.971 Einheiten.

