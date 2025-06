Der Feind versucht, auf seinem Erfolg bei Torezk aufzubauen: Die ukrainischen Streitkräfte haben Russlands Ziel benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russischen Angreifer versuchen, auf ihrem Erfolg im Sektor Torezk aufzubauen und sich in Richtung Jabluniwka zu bewegen.

Dies erklärte der Sprecher der Militäroperation in Luhansk, Dmytro Zaporozhets, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Fernsehsendung.

„Der Feind ist im Sektor Torezk am aktivsten. Die durchschnittliche Zahl der Angriffe pro Woche liegt bei 15-16. Heute versuchen sie, auf ihrem Erfolg in Richtung Jabluniwka aufzubauen, um sich weiter in Richtung Kostjantyniwka zu bewegen“, sagte der Sprecher.

Ihm zufolge scheut der Feind keine Mittel, um vorzurücken und eine Basis für eine Offensive auf Kostjantyniwka zu schaffen. Insbesondere setzen die Russen aktiv Motorräder ein, um schnell in die Siedlungen zu gelangen. Der Feind setzt auch FPV-Drohnen, Glasfaserdrohnen und gelenkte Luftbomben gegen die ukrainischen Verteidigungskräfte ein.

„Der Feind ist in der Lage, diese Siedlungen mit gelenkten Bomben zu bombardieren und dabei alle Gebäude, auch die zivilen, und alle möglichen Schutzräume für die Stellungen der Verteidigungskräfte zu zerstören“, fügte Zaporozhets hinzu.

Lage an der Frontlinie

Zur Erinnerung: Gestern, am 7. Juni, fanden an der Frontlinie über 193 Kampfhandlungen statt. Im Sektor Torezk griffen die Angreifer nach Angaben des Generalstabs 15 Mal in der Nähe von Torezk und in Richtung Diliyivka und Yablunivka an.

Wie The Telegraph berichtet, ist Kostyantynivka das Hauptziel der russischen Offensive in diesem Sommer. Die Stadt ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt und daher ein wichtiges Ziel für die Angreifer.

