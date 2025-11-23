Feindliche Drohnen haben Energieanlagen in der Region Odessa getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Feindliche Drohnenangriffe in der Region Odessa verursachten Brände in Energieinfrastruktureinrichtungen und einem ehemaligen Industriegebäude, die von Feuerwehrleuten schnell gelöscht werden konnten.

Dies teilte der staatliche Notdienst der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl einzelne Bezirke der Region als auch die Stadt Odessa unter Beschuss gerieten.

Nach vorläufigen Informationen wurde niemand getötet oder verletzt.

Zur Wiederholung:

In der Nacht zum 23. November griff der Feind mit 98 UAVs an, darunter etwa 60 Shahdas. Die Luftwaffe meldete, dass 69 von ihnen abgeschossen oder unterdrückt wurden.