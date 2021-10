Die Gasförderung im Schwarzen Meer wird in fünf Jahren beginnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Erschließung von Gasfeldern auf dem Schwarzmeerschelf wird nicht vor 2026 beginnen. Dies sagte Naftohas-Vorstandsmitglied Mauriy Kalugin, berichtete LIGA.net.

„Wir können die erste Offshore-Bohrung frühestens in fünf Jahren durchführen. Um Offshore-Bohrungen durchzuführen, braucht man ein Unternehmen, das weiß, wie man in die Tiefe bohrt“, sagte Kalugin, wobei er anmerkte, dass dies immer noch ein optimistisches Szenario ist.

Ihm zufolge kostet die Erschließung eines Bohrlochs 4-6 Mrd. $. „Wir können das nicht allein schaffen. Wir brauchen Partner“, sagte ein Sprecher des NAC.

Das Unternehmen schätzt, dass Ukrhazvydobuvannya erst in drei bis fünf Jahren in der Lage sein wird, die Gasproduktion in seinen Feldern zu steigern.

Insgesamt schätzt Naftohas die Investitionen in die Gasproduktion auf 20 Mrd. $ über zehn Jahre.

Zuvor hatte Jurij Witrenko, Leiter der NJSC, erklärt, dass Naftohas plant, die Gasproduktion innerhalb von zehn Jahren fast zu verdoppeln.