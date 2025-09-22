Der Gebrauchtwagenverkauf in der Ukraine wächst: die beliebtesten Modelle im August

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im August 2025 haben die Ukrainer 7,9 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen gekauft, die jünger als 5 Jahre sind, die meisten davon sind Elektrofahrzeuge.

Dies wurde von UkrAwtoProm berichtet.

Zur Erinnerung: Im August wurden 22,7 Tausend Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Autos, die weniger als 5 Jahre alt sind, machten 35% dieser Zahl aus.

Elektroautos machten den größten Anteil der importierten Autos in diesem Segment aus – 51%.

Sie werden gefolgt von:

▫️Benzinoví Autos – 35%; und

▫️Gíbridní – 9%;

▫️Dizelʹní – 4%;

▫️Avto mit Autogas – 1%.

Die beliebtesten Gebrauchtwagen, die bis zu 5 Jahre alt sind, waren:

TESLA Model Y – 827 Einheiten;

TESLA Model 3 – 452 Einheiten;

KIA Niro – 275 Einheiten;

NISSAN Rogue – 274 Einheiten;

MAZDA CX5 – 233 Einheiten;

VOLKSWAGEN Tiguan – 217 Einheiten;

HYUNDAI Kona – 186 Einheiten;

CHEVROLET Bolt – 159 Einheiten;

FORD Escape – 148 Einheiten;

AUDI Q5 – 145 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Juli kauften die Ukrainer 7,2 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen, die weniger als 5 Jahre alt waren, das ist fast ein Drittel aller importierten Gebrauchtwagen.