Gefangene Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea in Kiew bitten darum, nicht nach Hause zurückgeschickt zu werden, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zwei Kriegsgefangene aus Nordkorea, die auf der Seite Russlands gekämpft haben, haben darum gebeten, an Südkorea ausgeliefert zu werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Deutsche Welle.

Während eines Interviews für einen Dokumentarfilm haben zwei in der Ukraine gefangene nordkoreanische Soldaten ihren Wunsch geäußert, nach Südkorea überstellt zu werden.

Das Gespräch fand am 28. Oktober in Kiew statt, wo sich die Gefangenen unter der Kontrolle der ukrainischen Seite befinden.

Das Gespräch wurde von der südkoreanischen Menschenrechtsorganisation Gyeore-eol Nation United koordiniert. Nach Angaben der Organisation hatte einer der Soldaten bereits eine ähnliche Bitte geäußert, als ein Vertreter des Parlaments der Republik Korea ihn im Februar besuchte.

Nach Angaben südkoreanischer und westlicher Geheimdienste könnten im Jahr 2024 etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten zur Unterstützung der russischen Truppen in die Ukraine entsandt werden.

Der südkoreanische Geheimdienst berichtete auch, dass Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea oft den Befehl zum Selbstmord erhalten, um einer Gefangennahme zu entgehen. Wenn sie verwundet werden, sprengen sie sich mit Granaten in die Luft.

Im September erklärte der südkoreanische Geheimdienst, dass etwa 2.000 nordkoreanische Soldaten, die zur Unterstützung Russlands entsandt worden waren, bei den Kämpfen in der Ukraine getötet wurden.