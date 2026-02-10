Geld „aus dem Nichts“ wird nicht akzeptiert: Warum eine Bank sogar 50.000 Hrywnja sperren kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wenn Sie planen, Bargeld auf Ihr Konto einzuzahlen, sollten Sie darauf vorbereitet sein, der Bank zu erklären, woher dieses Geld stammt. Wenn Sie keine Unterlagen vorlegen können, kann die Zahlung gesperrt werden – selbst bei einem geringen Betrag.

Dies teilte Larisa Moschkivska, Finanzplanerin der Community iPlan, RBK Ukrajina mit.

Gemäß den Vorschriften können Sie nicht einfach einen großen Bargeldbetrag auf Ihr Konto einzahlen – Sie müssen nachweisen, woher Sie das Geld haben. Die offizielle Prüfschwelle liegt bei 400.000 Hrywnja. Wenn Sie versuchen, solche Beträge ohne Dokumente einzuzahlen, wird die Bank sie mit ziemlicher Sicherheit blockieren, betonte die Expertin.

Banken überprüfen jede Transaktion einzeln. Sie sind berechtigt,

Dokumente anzufordern, die die Herkunft des Geldes belegen;

die Gutschrift zu stoppen oder die Transaktion abzulehnen;

den Betrag bis zum Abschluss der Überprüfung einzufrieren. Für die Bank ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, woher Ihr Geld stammt, erklärte die Expertin. Wenn auf Ihre Karte über Jahre hinweg ähnliche offizielle Überweisungen eingegangen sind, wird die nächste Zahlung keinen Verdacht erregen.

Wenn das Konto jedoch neu ist oder zuvor keine Bewegungen darauf stattfanden, werden selbst 50-100 Tausend Hrywnja zu einem „Warnsignal“. In diesem Fall müssen Sie der Finanzaufsicht erklären, woher das Geld stammt.