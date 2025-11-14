UN-Generalsekretär verurteilt Russlands Angriffe auf die Bevölkerung und die zivile Infrastruktur der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilt die Angriffe Russlands mit Raketen und Angriffsdrohnen auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur in der Ukraine

Quelle: Guterres im X-Netzwerk

Guterres‘ direkte Rede: „Ich verurteile die groß angelegten Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf mehrere Regionen der Ukraine aufs Schärfste.“

Einzelheiten: Guterres betonte, dass „Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur inakzeptabel sind und sofort aufhören müssen“.

Guterres‘ direkte Rede: „Ich wiederhole meinen Aufruf zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand als ersten Schritt zu einem gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden, der die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine voll respektiert.“

Was zuvor geschah: In der Nacht zum 14. November griff Russland die Ukraine mit 19 Raketen und 430 Drohnen verschiedener Typen an. Der Luftverteidigung gelang es, 419 Luftziele zu neutralisieren, aber es gab Raketen- und 23 Drohnentreffer an 13 Orten.

Das Hauptziel des Angriffs war die Stadt Kiew. Der Angriff betraf auch die Regionen Kiew, Charkiw, Odessa, Poltawa und Tscherkassy.