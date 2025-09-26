Der Generalstab bestätigt einen Treffer in der Raffinerie Afipsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Treffer und ein Brand wurden im Afip NP bestätigt. Das Ausmaß und die Details der Niederlage werden derzeit noch geklärt.

Am Freitagabend hat das ukrainische Militär die Ölraffinerie Afipsk in der Region Krasnodar der Russischen Föderation getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 26. September mit.

Es wird angegeben, dass unbemannte Systeme in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Verteidigungsstreitkräfte beteiligt waren.

„Bestätigter Treffer und Beschuss. Das Ausmaß und die Details der Niederlage sind spezifiziert“, heißt es in der Meldung.

Es ist bekannt, dass diese Raffinerie hauptsächlich Benzin, Diesel und Flugzeugparaffin herstellt. Das jährliche Raffinerievolumen beträgt etwa 6,25 Millionen Tonnen/Jahr. Die Raffinerie ist an der Versorgung der Besatzungsarmee der Russischen Föderation beteiligt.

Zuvor hatte Russland am Freitag einen Angriff auf die Afip-Raffinerie gemeldet. Die Russen bestätigten, dass „Drohnensplitter“ auf eine der Anlagen fielen und ein Feuer ausbrachen.

Auch am 24. September gab es einen starken Angriff auf Russland – Anlagen von Tuapse bis Baschkirien brannten.