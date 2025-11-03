Der Generalstab bestätigt die Zerstörung der Saratower Ölraffinerie in Russland und mehrerer anderer feindlicher Ziele

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat bestätigt, dass Einheiten der Verteidigungskräfte in der Nacht zum 3. November die Saratower Ölraffinerie in der Region Saratow der Russischen Föderation getroffen haben.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurde die Anlage getroffen und ein Feuer im Bereich des Komplexes der Ölraffinerien ELOU AVT-6 verzeichnet.

Die Saratow-Raffinerie ist eine der ältesten Ölraffinerien in Russland. Im Jahr 2023 betrug das Raffinationsvolumen 4,8 Millionen Tonnen. Das Unternehmen ist an der Deckung des Bedarfs der russischen Streitkräfte beteiligt.

In der vorübergehend besetzten Region Luhansk wurden auch die logistischen Einrichtungen der Angreifer in Brand gesteckt. Insbesondere wurden ein Logistikdepot im Dorf Rozkishne und ein Treibstoff- und Schmiermittellager in Dovzhansk getroffen.

Wörtlich: „Die Verteidigungskräfte setzen konsequent eine Reihe von Maßnahmen zur Zerstörung kritischer Elemente der militärisch-industriellen Basis des Terrorstaates um, um ihm die Möglichkeit zu nehmen, seine Aggression fortzusetzen.“

Was dem vorausging: Russische öffentliche Medien berichteten, dass in der Nacht des 3. November Drohnen eine Ölraffinerie in Saratow, Russland, angegriffen haben. Anwohner von Saratow berichteten von Explosionen.