Der Generalstab hat die Daten über die Verluste der Russischen Föderation mit Stand vom 7. November aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 1.170 Angreifer ausgeschaltet. Zwei gepanzerte Fahrzeuge, 13 Artilleriesysteme und 248 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 7. November 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.148.910 (+1.170) Menschen geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

panzer – 11.330 (+1) Einheiten. gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.543 (+2) Einheiten. Artilleriesysteme – 34.301 (+13) Einheiten. Mehrfachraketenwerfer – 1.535 (+0) Einheiten. Flugabwehrmittel – 1.238 (+1) Einheiten. Flugzeuge – 428 (+0) Einheiten. Hubschrauber – 346 (+0) Einheiten. Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 78.678 (+248) Einheiten. Marschflugkörper – 3.918 (+0) Einheiten. Schiffe / Boote – 28 (+0) Einheiten. U-Boote – 1 (+0) Einheit. Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 66.723 (+65) Einheiten. Spezialfahrzeuge – 3.993 (+2) Einheiten.

