Der Generalstab: Der Feind hat sich in eine neue Richtung verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte haben am Samstag, den 13. Mai, 57 feindliche Angriffe abgewehrt, deutlich mehr als am Vortag. Das berichtet der ukrainische Generalstab in seinem Morgenbericht.

Demnach wurden die Angreifer gestern zum ersten Mal seit langem wieder in Richtung Kupianske aktiv. Dort versuchte der Feind erfolglos, in der Nähe von Masjutiwka, Nowoseliwske und den östlichen Außenbezirken von Stelmachiwka vorzudringen.

In Richtung Bachmut setzt der Feind seine schweren Offensivkämpfe in der Stadtgrenze von Bachmut fort. Die feindlichen Angriffe in den Vororten – in Richtung Hryhoriwka, Bohdaniwka, Chromowo, Bachmut und Bila Hora – waren erfolglos.

In Richtung Marinka mussten die ukrainischen Kämpfer zahlreiche feindliche Angriffe in der Nähe der Stadt Marinka zurückschlagen.

Zuvor hatte der Generalstab gemeldet, dass die Streitkräfte der Ukraine in Richtung Bachmut vorrücken. Innerhalb eines Tages wehrten die Streitkräfte der Ukraine 40 Angriffe der Angreifer ab, wobei Bachmut und Maryinka im Epizentrum der Feindseligkeiten blieben.

Insbesondere gelang es den ukrainischen Streitkräften im Laufe des Tages, weitere 300 Meter tief in den Feind in Richtung Bachmut vorzustoßen.