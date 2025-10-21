Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 21. Oktober 2025 belaufen sich vorläufig auf etwa 1.132.200 Menschen.

Die russische Armee hat einen Tag lang 1.130 Soldaten und 202 Einheiten militärischer Ausrüstung an der Front verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 21. Oktober mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11.278 (+8) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.436 (+37) Einheiten; Artilleriesysteme – 33.902 (+23) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.524 Einheiten; Flugabwehrmittel – 1.229 Einheiten. Flugzeuge – 428 Einheiten; Hubschrauber – 346 Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 72.600 (+235) Einheiten; Marschflugkörper – 3.864 Einheiten. Schiffe/Boote – 28 Einheiten; U-Boote – 1 Einheit; Fahrzeuge und Tanker – 65.026 (+134) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 3.980 Einheiten. Erinnern Sie sich daran, dass die Drohnen-Operateure der 53. Unabhängigen Mechanisierten Brigade das TOS -1A Solntepek Flammenwerfersystem der russischen Angreifer in dem Moment entschärft haben, in dem es zum Abschuss vorbereitet wurde.

