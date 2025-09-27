Der Generalstab hat die russischen Verluste für den heutigen Tag aktualisiert: fast 1.000 Soldaten und eine Menge Ausrüstung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, vom 26. bis 27. September, haben die Russen 970 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 39 Artilleriesysteme, 362 Drohnen und 91 Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 27. September 2025 werden auf folgende Zahlen geschätzt

personal – etwa 1.107.400 (+970) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.204 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.288 (+1) Einheiten;

Artilleriesysteme – 33.186 (+39) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.502 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.223 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 427 Einheiten.

hubschrauber – 345 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 63.931 (+362) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.747 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 62.909 (+91) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.977 (+2) Einheiten.

Lage an den Frontlinien

Bis zum Abend des 27. August fanden 160 Gefechte an der Front statt. Die größte Anzahl von Gefechten wurde in den Sektoren Pokrovske, Lyman, Turkish und Novopavlivske verzeichnet.

Vor allem im Sektor Pokrovsk versuchte der Feind 43 Mal, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen.

